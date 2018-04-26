فيديو عفوي.. هيفا وهبي بكواليس تصوير مسلسلها “لعنة كارما”

شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ متابعيها فيديو عفوي لها من كواليس تصوير مسلسلها ” ​لعنة كارما​ ” والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وظهرت هيفا في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي تستعد لتصوير أحد المشاهد، حيث أشارت أنها تستعد لتصوير مشهد عليها أن تبدو فيه متعبة وبالفعل هي متعبة بسبب بدأ تصويرهم باكراً.



وثمّ بدت واقفةً أمام المرآة تستعرض اللوك الذي ستظهر به، وبعفوية قالت أنها تبدو سمينة بسبب “الجاكيت” التي ترتديها وأضافت:”مش مهم..مهم الأخلاق”.

ومن ناحية أخرى، كانت طرحت هيفا مؤخراً كليب أغنيتها الجديد “توتة” والتي تحقق نجاحاً كبيراً وهي من كلمات الشاعر شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع بلال الزين والكليب إخراج سليم الترك.