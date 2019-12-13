شاهد.. عمرو أديب يبكى على الهواء: “موت الفجأة غريب”

أجهش الإعلامى المصري عمرو أديب، بالبكاء على الهواء، تأثراً بوفاة مخرج برنامج “الحكاية” شريف السقا.

وقال عمرو اديب في بداية حلقة الامس من برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر” :”كنت متفق يحطوا صورة شريف فى أول البرنامج ومكنتش متخيل هتعمل فيا كده”.

وتابع عمرو أديب :”دايما بيعلمونا فى الإعلام إن مفيش مذيع يعيط على الهواء ودي حاجة لازم أعملها”، مردفاً:” فى الساعة 9 امبارح، جالى تليفون من زميل لينا فى أوربت قالى شريف السقا مات، ودا مخرج البرنامج”.

وتحدث عمرو اديب عن موت الفجأة قائلا: “في حاجات الناس بتعرف تتعود عليها زي الالم والعذاب وانك تبقى متضايق الا فكرة الاختفاء المفاجىء انه حد يختفي فجأة دي مش عارفين نتعود عليها خالص رغم انها حصلت في العالم مليار مرة” وتابع “طبعا كل موت محزن ولكن طبعا في ناس بتتكلم انه اصله ده كان بقاله مدة عيان يبقى في زي تمهيد انما موت الفجأة ده يبقى غريب الواحد ما يعرفش فيه حاجة”.