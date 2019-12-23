فيديو قديم.. شاهدوا كيف كانت أشكال الفنانين في حفل زفاف ابنة فيفي عبده!

تناقل عدد كبير من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديماً جمع عدداً كبيراً من الفنانين المصريين الأحياء والراحلين.

وتبين أنه تم تسجيله خلال حفل زفاف ابنة الفنانة فيفي عبده. ولفت الأنظار فيه الفنانان عمرو دياب وعزت أبو عوف اللذين شاركا في إحياء الحفل.

كما شوهدت إلى جانب والدة العروس الفنانة يسرا وهي ترقص إضافة إلى فنانين آخرين منهم فريد شوقي ومحمود ياسين وسمير صبري ودلال عبد العزيز وإلهام شاهين وأحمد عدوية وآخرين.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين ركزوا في تعليقاتهم على درجة التغيير التي طرأت على أشكال كل من الفنانين والنجوم الظاهرين فيه.

ويشار إلى أن فيفي عبده تعرضت مؤخراً لموجة من الانتقادات بسبب فيديو نشرته على حسابها على “إنستغرام”وظهرت فيه وهي تقدم وصلة رقص. وعلقت: “ربنا يحمي شعب العراق أنا بحبكم أوي من كل قلبي”.

واعتبر الكثير من المتابعين أن هذا المقطع غير مناسب أبداً لما يجري في العراق ولما يعيشه الشعب العراقي من ظروف صعبة.