تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لأولى إطلالات الفنانة اللبنانية يارا في الساحة الفنية في برنامج المواهب “كأس النجوم”، وظهرت فيه وهي تؤدي أغنية الفنانة سعاد محمد “وحشتني”، ولاقى الفيديو إنتشاراً واسعاً في صفوف متابعيها إذ لاحظ البعض منهم التغيير القائم في ملامحها، والبعض الآخر عبروا عن حبهم لها وإعجابهم بها.

يذكر أن يارا طرحت مؤخراً اغنيتها الجديدة “غير الناس” باللهجة العراقية، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب وهي من كلمات ادم، الحان شميم، وتوزيع موسيقي نور هاشم، اما الكليب حمل توقيع المخرج نويل باسيل.













