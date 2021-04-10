شاركت الفنانة المصرية “غادة عبد الرازق” جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمقطع فيديو جديد ظهرت من خلاله وهي تستعرض ملامح وجهها، بعد إجرائها بعض التعديلات التجميلية، خصوصًا بمنطقة الفك التى بدت حادة وبارزة. وذلك استعدادًا لمسلسلها الجديد

وقد حقق الفيديو حوالي الـ 150 ألف إعجاب بعد ساعة واحدة على نشره، واعتبر المتابعون أن الفنانة تشير إلى إجراء عملية تجميل جديدة وتقوم بعرض ملامح وجهها، وبدت غادة بملامح متشابهة مع الممثلة العالمية انجلينا جولي في فيلمها ماليفيسنت، كما شبهها بعض المتابعين بـ “الساحرة”، وتراوحت التعليقات بين الإنتقاد والإعجاب بهذا التغير المفاجئ.

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وعلي الصعيد الفنى، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن بعض تفاصيل «مسلسل لحم غزال» الذي تشارك به في السباق الرمضاني، وقالت غادة إنها تقدم خمس شخصيات في المسلسل، وأرادت أن تطل على جمهورها بأكثر من شخصية وأكثر من إطلالة، وأوضحت أن كل شخصية تقدمها خلال الأحداث ستكون مختلفة شكلا ومضمونا.

«مسلسل لحم غزال» من بطولة غادة عبد الرازق وعمرو عبد الجليل ووفاء عامر وشريف سلامة ومى سليم، محمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة. ومن المنتظر عرضه في شهر رمضان 2021، وتدور أحداثه في قالب إجتماعي.

وأدلت غادة عبد الرازق،مؤخرًا، بتصريح غريب بشأن مسلسلها التلفزيوني الجديد “لحم غزال”، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2021، حيث أكدث عبد الرازق في لقاء لها مع قناة “سكاي نيوز عربية” أن فكرة مسلسلها التلفزيوني الجديد “لحم غزال” المقرر عرضه خلال شهر رمضان “ليست جديدة”.

حيث قالت: “لا أستطيع القول عن المسلسل إنه فكرة جديدة، ولكني رغبت من خلاله في العودة للنجاح الشعبي الذي حققته في مسلسلات “الباطنية” و”عائلة الحاج متولي” و”زهرة وأوزاجها الخمسة”.