الصفحة الرئيسية فن فيديو.. محمد عطية يحتفل بعيد ميلاده فى سماء لبنان بزجاجة شامبانيا

فيديو.. محمد عطية يحتفل بعيد ميلاده فى سماء لبنان بزجاجة شامبانيا

بواسطة -
0 44

احتفل الفنان محمد عطية، بعيد ميلاده على طريقته الخاصة، بسماء لبنان مستقلاً باراشوت وتفريغ زجاجة “شامبانيا” فى الهواء الطلق، مضيفًا «دى طريقتى فى الاحتفال بعيد ميلادى، الأبطال فى الهواء»

ونشر “عطية” على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”، مقطع فيديو قصير يسجل فيه لحظات الاحتفال بعيد الميلاد، معتبرًا أن عيد ميلاده الحالى هو الأفضل على الإطلاق، موجهًا الشكر إلى أصدقائه الذين رافقوه فى رحلته

المصدر: youm7.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

elfann.com : هكذا احتقل محمد عطية بعيد ميلاده..بالصورة

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.