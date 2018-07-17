فيديو.. محمد عطية يحتفل بعيد ميلاده فى سماء لبنان بزجاجة شامبانيا

احتفل الفنان محمد عطية، بعيد ميلاده على طريقته الخاصة، بسماء لبنان مستقلاً باراشوت وتفريغ زجاجة “شامبانيا” فى الهواء الطلق، مضيفًا «دى طريقتى فى الاحتفال بعيد ميلادى، الأبطال فى الهواء»

ونشر “عطية” على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”، مقطع فيديو قصير يسجل فيه لحظات الاحتفال بعيد الميلاد، معتبرًا أن عيد ميلاده الحالى هو الأفضل على الإطلاق، موجهًا الشكر إلى أصدقائه الذين رافقوه فى رحلته

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المصدر: youm7.com

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