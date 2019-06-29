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فيديو نادر.. أم كلثوم: القرآن أكبر وأعظم كتاب تأثرت به

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا عبر موقع ” اليوتيوب ” فيديو نادر للراحلة ام كلثوم في مقابلة مع التلفزيون السودانى، تتحدث فيه عن الدول العربية والأوروبية التى زارتها بعد العدوان على مصر، قائلة : “كان لزاما على كل مواطن أن يقوم بدوره نحو وطنه” وأظهر الحوار تواضع شخصية أم كلثوم ووطنيتها.
وكشفت كوكب الشرق خلال الحوار، أن الأغانى تختارها بدافع الإحساس الوطنى والعربى رغم اعتراض الكثيرين، مؤكدة أن القرآن أكبر وأعظم كتاب تأثرت به.

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