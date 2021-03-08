أعادت مجموعة من الحسابات الفنية النشطة المعنّية بأخبار الفنانين علي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مصور من برنامج المفاجأة الذي أطلق عام 2015 ويقدمه الإعلامي ممدوح موسى، والذي كان يتحدث خلاله عن الفنانة يسرا التي كشفت أن من أكثر نجمات الفن الذين يضحكوها هي النجمة الكبيرة سهير البابلي.

وعرض موسي بالحلقة مقطع فيديو نادر لـ يسرا مع سهير البابلي داخل مترو الأنفاق وهم متخفيتان خلف النظارات الشمسية، وقاموا بتناول الذرة المشوية داخل عربة الركاب ولم يتعرف عليهم أحد من راكبي المترو حتى كشفوا عن شخصياتهم. وحاز هذا المقطع الطريف علي عدد كبير من المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”.

في سياقٍ آخر، كرمت إدارة مهرجان التميز الفني، النجمة يسرا في أول ظهور لها بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، كما كرم المهرجان الفنان جمال سليمان، والفنان هاني سلامة الذي أهدى التكريم إلى الفنان الراحل يوسف شعبان والذي وافته المنية خلال الأيام الماضية اثر إصابته بفيروس كورونا.

وعلي الصعيد الفنى، تستعد النجمة يسرا حاليًا للبدء في تصوير مسلسلها الجديد حرب أهلية الذي يشارك في بطولته مجموعة من نجوم الفن من بينهم جميلة عوض وباسل خياط وكان ضمن المرشحين للمسلسل اللبنانية هيفاء وهبي ولكن حتى الان لم يتأكد مشاركتها في العمل أم لا.

وانتهي مخرج العمل سامح عبدالعزيز من معاينة كافة أماكن التصوير ومن المقرر أن يبدأ في التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أنه كان من المقرر أن يبدأ منذ فترة ولكن تأجل التصوير بسبب مرض يسرا بفيروس كورونا المستجد وكانت ترغب في إتمام شفائها وبعد ذلك تبدأ في تصوير عملها.