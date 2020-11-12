تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب، نشره المخرج الكبير جميل المغازي، من أرشيفه الخاص، تحدث فيه عمرو دياب مع مفيد فوزي عن سبب طلاقه لزوجته الاولى شيرين رضا.

وأوضح عمرو دياب أنه يعتبر الأمر مجرد “قسمة ونصيب” كما كان زواجه من شيرين رضا “قسمة ونصيب”، مؤكدا أنه لم يخطيء في شيء وكذلك شيرين وابنتهما نور.

وأعاد مفيد فوزي طرح سؤاله بشكل مختلف، وطلب منه الكشف عن سر الطلاق الحقيقي، وأجابه عمرو دياب قائلاً إن السبب الحقيقي هو ضرورة وجود قائد واحد لسفينة الزواج، وعدم إمكانية وجود قائدين لنفس المركب، لذلك فضل أم يكون بمفرده وطلق زوجته.

يذكر أن عمرو دياب تزوج في بداية حياته من الفنانة شيرين رضا ورزق منها بأكبر أبنائه “نور”، ثم تزوج بعدها من السعودية زينة عاشور، وأنجب منها أبناءه جنا وعبدالله وكنزي، لينفصل عنها بعد زواج استمر 12 عاماً، ويرتبط بالفنانة دينا الشربيني، وإن كانا لم يعلنا عن طبيعة علاقتهما رسميا.