أعادت مجموعة من الحسابات النشطة علي السوشيال ميديا، المعنيّة بأخبار وصور وحكايات نجوم ونجمات الزمن الجميل، تداول مقطع فيديو نادر للفنانة الإستعراضية “نيللي” شهد ظهورها في أول أعمالها السينمائية، حيث كانت طفلة تكاد تبلغ من العمر عامها الرابع علي الأكثر، وتفاعل الروّاد مع ذلك المقطع بكثافة، مشيدين ببرائتها وجمالها منذ حداثة سنّها.

حيث ظهرت نيللي وهي طفلة تشارك في أحد الإستعراضات الغنائية في فيلم “الحرمان” من إنتاج عام 1952 ،إخراج عاطف سالم، تأليف نيروز عبد الملك، وكان بطولة النجوم عماد حمدي، فيروز، زوزو ماضي، عبد السلام النابلسي، زينات صدقي، نجمة إبراهيم. وأشاد الكثيرين بموهبتها الفنية الكبيرة التي ظهرت منذ صغرها .

الفنانة الجميلة “نيللي” في مرحلة الشباب

لتشارك بعد ذلك فى عام 1955 فى فيلم عصافير الجنة للمخرج يوسف شوكت بالإشتراك مع شقيقاتها فيروز وميرفت مع الفنان الكبير محمود ذو الفقار ثم فيلم «حتى نلتقي» مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة والقدير الراحل عماد حمدي إخراج بركات، ثم فيلم « توبة» 1958، وقدمت أيضاً شخصية ابنة الفنانة الكبيرة هند رستم في فيلم «رحمة من السماء» تأليف وإخراج عباس كامل، وأستطاعت بعد تلك المشاركات وخلال فترة قصيرة أن تنفرد ببطولة أول افلامها السينمائية عام 1966 .

وقدمت نيللي 67 فيلما من أبرزها “توبة”، “هي والرجال»، “إجازة صيف”، “نورا”، “اللص الظريف”، “صباح الخير يا زوجتي العزيزة”، “دلع البنات”، “المراهقة الصغيرة”، “الحب سنة 70″، “مذكرات الآنسة منال”، “ذكرى ليلة حب”، كما شاركت في ثمان مسلسلات من بينها “الدوامة”، “امرأة وثلاث وجوه”، “برديس”.

فضلاً عن فوازير رمضان الإستعراضية الشهيرة، حيث نالت نيللي جماهيرية تليفزيونية واسعة من خلال الفوازير التي قامت ببطولتها لسنوات طوال، منها: «صندوق الدنيا»، «عالم ورق»، «الخاطبة»، «عروستي».