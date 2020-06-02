تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر يعود تاريخه لأكثر من 30 عاماً، ظهرت فيه الفنانة “نرمين الفقي” والفنانة “نيللي كريم” ،وهما في سن صغيرة قبل الشهرة، حيث كانتا تعملان كموديل للإعلانات في التلفزيون المصري في فترة التسعينيات.

وظهرت في هذا الفيديو الفنانة نرمين الفقي في إعلان دعائي لمنتجات ورقية، كانت فيه بمفردها كونها في هذا الوقت كانت تقدم إعلانات كثيرة. كما ظهرت نيللي في إعلان آخر لأحد المنتجات، ولكنها ظهرت ضمن مجموعة من الفتيات حيث كانت في بدايتها .

يُذكر أن الفنانة نيللي كريم شاركت مؤخراً في الموسم الرمضانى السابق 2020، من خلال مسلسل “بـ100 وش” بطولة آسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري .واستطاع هذا المسلسل أن يحقق نجاحا منقطع النظير عند عرض آخر حلقاته علي الشاشات .

أما عن الفنانة نرمين الفقي فيُذكر أن آخر أعمالها مشاركتها في الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏”نصيبي ‏وقسمتك” المؤلف من مجموعة من الحكايات المنفصله، وشاركت فيه الفقي من خلال حكاية “ما يطلبه المستمعون” وشاركها البطولة رانيا محمود ياسين وإيهاب فهمي ومحمد عادل. ‏من تأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين ‏وإخراج أكرم فريد‎.‎