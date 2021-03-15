إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري ​تامر حسني​، خلال إحتفاله بعيد ميلاد نور، إبنة الوزير اللبناني السابق ​علي حسن خليل​، وأثار ضجّة واسعة بين المتابعين.







وتباينت آراء المتابعين حول حقيقة الفيديو، فأشار بعض المتابعين الى أنه قديم ويعود لسنوات سابقة، فيما أكد آخرون أن تامر كان فعلاً متواجداً قبل أيام في بيروت وحضر عيد ميلاد إبنة علي حسن خليل،

وعاد بعد ذلك الى مصر ليحضر الحفل الذي أحياه الفنان المصري ​عمرو دياب​ قبل أيام، في أحد فنادق القاهرة، وحضره أيضاً رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وزوجته الممثلة المصرية ياسمين صبري.