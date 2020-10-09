تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر الفنانة المغربية دنيا بطمة ومعها زوجها المنتج البحريني محمد التركي وهي تخرج من قاعة المحكمة بعد انعقاد محاكمتها للمرة الأخيرة في قضية ملف “حمزة مون بيبي”، بموجب التصديق على التماس قدمه محامي دنيا بطمة بإعفائها من حضور باقي جلسات محاكمتها بسبب قرب وضعها مولودها. وأظهر المقطع إقدام دنيا بطمة على سيارتها بخطوة بطيئة وبدا أنها كانت تخرج من باب خلفي نظرًا لحالتها الصحية ومنع تجمهر المواطنين حولها كما كان يحدث في كل مرة تحضر فيها للمحكمة، وكان هناك تجمع من جانب رجال الأمن على غير العادة.

وظهر زوجها محمد الترك منتظرًا إياها أمام السيارة حيث فتح لها الباب وانتظر حتى دخلت، ثم استقل السيارة وغادرا المكان، وسط حديث “الترك” مع رجال الأمن وبدا أنه يوجه لهما الشكر على أداء مهامهم. وبعدها ظهر محامي دنيا بطمة في ذات المقطع كشف تفاصيل الجلسة بقوله إن أسئلة محكمة الاستئناف كانت وجيه بالنسبة لموكلته دنيا بطمة، موضحًا أنها تميزت بالعمق في مدلولها أيضًا وأن إجابة دنيا بطمة كانت “حاسمة”. ولفت محامي دنيا بطمة، إلى أنه تم تأجيل ملف القضية برمتها إلى يوم 21 أكتوبر الجاري من أجل الاستماع لباقي المتهمات، منوهًا بأنه تم إعفاء دنيا بطمة كليًا من الحضور في جلسات المحاكمة المقبلة.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع المقطع متمنين للفنانة دنيا بطمة أن تخرج من هذه المحنة على خير ولمحاميها بالنصر خاصًة وأنهم رأوا أن هناك متآمرين عليها.

وجاء في التعليقات: “العز والنصر لبنت بلادنا والذل للمتآمرين اصدقاء الشياطين”، و”الله ينصرك وحفضك من كل شر يارب العالمين”، و”الله يغلبك على العديان بإذن الله غادي تكوني احسن منهم والدعوات ديالنا معاك”، و”الف تخيك لهاذ المحامي المحترم المخلص في عمله والساعي بإظهار الحق”. ووفقًا لوسائل إعلام محلية مغربية فإن قرار المحكمة بإعفاء دنيا بطمة التي تتابع في حالة سراح من حضور باقي جلسات المحاكمة جاء بسبب اقتراب موعد ولادتها المقررة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومعها في تلك القضية شقيقتها ابتسام بطمة، وعائشة عياش، وصوفيا شكيري اللواتي يتابعن في حالة اعتقال.

واتضح أن المحكمة أجلت النظر في قضية الفنانة دنيا بطمة، ومن معها في ملف قضية “حمزة مون بيبي” حتى 21 من أكتوبر الجاري، بطلب من دفاع إحدى المطالبات بالحق المدني، للإعداد للدفاع، والإطلاع على الملف. وقالت وسائل الإعلام المحلية إن دنيا بطمة حضرت إلى المحكمة، قبل أن تقبل هيئة المحكمة ملتمس محامي دنيا بطمة، النقيب بوعشرين، في إعفائها من حضور الجلسات المقبلة، التي تزامن فترة وضعها لمولودها، وتعافيها من الأثر الصحي للولادة.