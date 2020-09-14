بعد فترة على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للفنانة اللبنانية فيروز في منزلها في الرابية، وإنتشار صور من اللقاء في اليوم الثاني، عادت ونشرت المخرجة اللبنانية ريما الرحباني صورة جديدة من أجواء اللقاء، ظهرت فيها والدتها فيروز، وهي جالسة ممسكةً بيدها كأساً، وعلّق على الصورة بالقول:”بيكفينا ضو القمر … الرابية 31 آب 2020″.
يشار إلى أن زيارة ماكرون هذه لفيروز كانت أحدثت ضجة محلية وعالمية كبيرة، ولاسيما أنها سمحت للجمهور برؤية فيروز للمرة الاولى بعد غيابها الطويل عن الظهور، وذلك من خلال الصورة التي إنتشرت من الزيارة.
بعد فترة على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للفنانة اللبنانية فيروز في منزلها في الرابية، وإنتشار صور من اللقاء في اليوم الثاني، عادت ونشرت المخرجة اللبنانية ريما الرحباني صورة جديدة من أجواء اللقاء، ظهرت فيها والدتها فيروز، وهي جالسة ممسكةً بيدها كأساً، وعلّق على الصورة بالقول:”بيكفينا ضو القمر … الرابية 31 آب 2020″.
على شنو هذه الهليلة ؟؟ هو الولد ماكرون نفسه سمسار عند السهيونية العالمية ، وموظف بدرجة منخفضة ، لا تكون الولية فيروز عندما غنت لأجلك يا مدينة السلام اصلي ، تقصد انها تكون من نصيب أولاد العم وليس لنا ؟؟ لا استبعد هذا الشيء فلطالما تم إعطاء العرب مخدرات ومهدءات وما هم عارفين ، تاريخنا نوع من المخدرات ، ويحوي على تقديس الانجاس ، وكذلك حكامنا وأبطالنا الوهمين !! فغير مستعبد ان يكون الهز العربي على وحدة ونص ، الذي يسموه فن !!! هو مجرد حشيش مضروب ، كلنا نتعاطاه بدون ان نشعر
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