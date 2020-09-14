بعد فترة على زيارة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ للفنانة اللبنانية ​فيروز​ في منزلها في الرابية، وإنتشار صور من اللقاء في اليوم الثاني، عادت ونشرت المخرجة اللبنانية ​ريما الرحباني​ صورة جديدة من أجواء اللقاء، ظهرت فيها والدتها فيروز، وهي جالسة ممسكةً بيدها كأساً، وعلّق على الصورة بالقول:”بيكفينا ضو القمر … الرابية 31 آب 2020″.

يشار إلى أن زيارة ماكرون هذه لفيروز كانت أحدثت ضجة محلية وعالمية كبيرة، ولاسيما أنها سمحت للجمهور برؤية فيروز للمرة الاولى بعد غيابها الطويل عن الظهور، وذلك من خلال الصورة التي إنتشرت من الزيارة.



