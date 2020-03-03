فيفى عبده تتغزل فى الزعيم عادل إمام برسالة حب.. ورامى إمام يرد بالقلوب

حرصت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، على توجيه رسالة للزعيم عادل إمام، بعد انتشار شائعة بتدهور حالته الصحية ونقله إلى إحدي المستشفيات، ونشرت صورة لأحدى تصريحاته الخاصة لجريدة “اليوم السابع” عبر حسابها بانستجرام، وكتبت “يا زعيم أنا بحبك ربنا يديلك الصحة والعافية ويخليك لينا ويخليك لجمهورك وتسعدنا دايماً ❤️❤️❤️❤️❤️”.

وسرعان ما استقبلت فيفي عبده عدد كبير من التعليقات بعد رسالتها للزعيم عادل أمام، كان على رأسها تعليق من المخرج رامى إمام نجل الزعيم، الذي حرص على إضافة الكثير من الايموجي في التعليقات.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> ‏يا زعيم أنا بحبك ربنا يديلك الصحة والعافية ويخليك لينا ويخليك لجمهورك وتسعدنا دايماً ❤️❤️❤️❤️❤️ A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Mar 2, 2020 at 10:02pm PST



وفي وقت سابق كشف المخرج رامى إمام عن الحالة الصحية لوالده عادل إمام بعد تردد أخبار عن تدهورصحته، بأنه يعانى من نزلة برد شديدة، وذلك خلال الكلمة التى ألقاها رامى عقب تسلم جائزة والده فى افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الـ 68، قائلا: “أنا سعيد جدا إنى موجود وسط ممثلين كبار، والحقيقة أستاذ عادل إمام عنده برد شديد جدا مش كورونا الحمد لله، وهو كان نفسه يكون موجود النهاردة وبيشكركوا على الحضور وبيشكر المركز الكاثوليكى على الجائزة

وكان ما ساهم في انتشار الشائعة هو حرص النجمة شيريهان على الدعاء له بالشفاء، في تغريدة نشرتها عبر حسابها بتويتر، وقالت “اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادرسقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية، سلامتك 1000 مليون سلامه عادل إمام”، وهو ما جعل المتابعين تعتقد أنه يمر بأزمة صحية كبيرة