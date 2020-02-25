فيفي عبدة تبكي الرئيس الأسبق حسني مبارك

نعت الفنانة فيفي عبده وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت فيفي عبده عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة للرئيس مبارك وعلقت عليها قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة”.



يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.