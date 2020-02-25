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فيفي عبدة تبكي الرئيس الأسبق حسني مبارك

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fifi abdou

فيفي عبده

نعت الفنانة فيفي عبده وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
ونشرت فيفي عبده عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة للرئيس مبارك وعلقت عليها قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة”.

 

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إنا لله و إنا اليه راجعون ، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة

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يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.

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