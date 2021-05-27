شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده جمهورها، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”، في ظهور هو الأول لها بعد خضوعها أخيراً لجراحة نتيجة خطأ طبي. وكشفت عبده في الفيديو آخر تطورات حالتها الصحية حيث قالت إنها بدأت في التعافي والمشي، معلقةً: “أنا رجعت تاني يا جماعة الحمد لله لازم الدنيا تمشي… وبشكر ربنا هذا بفضل دعاكم وبفضل ربنا سبحانه وتعالى وإن شاء الله باقي حاجة صغيرة وأرجع تاني أونلاين بحبكم أوي”.

وكانت هنادي ابنة فيفي عبده، قد أشارت إلى أن حالة والدتها مستقرة حالياً وتخطّت مرحلة القلق وتتعافى الآن، وتابعت: “والدتي تخطّت مرحلة القلق وأريد أن أطمئن الجمهور عليها، خصوصاً أنها تتواصل دائماً معه لكنها لا تستطيع ذلك خلال الفترة الحالية”.

وأوضحت أن فيفي عبده الآن في مرحلة نقاهة بعدما خرجت من المستشفى ونصحها الأطباء بالخلود الى الراحة في هذه الفترة. وأضافت أن والدتها دخلت المستشفى إثر شعورها بألم حاد في القدم وتلقت حقنة بالخطأ تسبّبت في تدهور حالتها الصحية وخضوعها لعملية جراحية.

ونفت هنادي أن تكون والدتها مصابة بفيروس كورونا، حيث أكدت: “هذا الكلام غير حقيقي ولا يمت الى الواقع بصلة، أمي لم تُصَب بفيروس كورونا”، مشددةً على أن والدتها تحرص على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية ولا تخرج من المنزل خاصة بسبب مرضها. وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل والخروج من أزمتها الصحية سريعاً.