تحرص الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على التواصل بشكل دائم مع متابعيها من الساحل الشمالي حيث تتواجد حاليا للاستمتاع بأجواء الصيف.

ونشرت فيفي عبده صورة جديدة، عبر حسابها على انستغرام، لاحدث ظهور لها بالساحل الشمالي مستخدمة إحدى فلاتر تطبيق بالشعر القصير.

فيفي عبده بإطلالة جريئة من الساحل الشمالي

وأطلت فيفي عبده في الصورة بإطلالة جريئة بفستان قصير جدا وعلقت كاتبة:”‏يا صباح الفل ‏الساحل الشمالي بحبك”.

وكانت فيفي عبده قد اطلت مؤخرا في مداخلة هاتفية حيث تغزلت بابنتها عزة مجاهد والتي حلت ضيفة على نشوى مصطفى في برنامجها الجديد “بنت البلد” المذاع على قناة المحور.