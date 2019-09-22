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فيفي عبده بإطلالة شبابية على شاطى البحر

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فيفي عبده بإطلالة شبابية

فيفي عبده بإطلالة شبابية

نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مجموعة صور جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وتنوعت اطلالات فيفي عبده في هذه الصور حيث ظهرت في احداها بإطلالة شبابية على شاطىء البحر وعلقت قائلة: “‏بحبكم الساحل الشمالي لاف يو”.

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‏بحبكم الساحل الشمالي لاف يو

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وكانت فيفي عبده قد وجهت مؤخرا رسالة لمنتقدي وصلات الرقص التي تقدمها موضحة أن ذلك حرية شخصية، ولا يحق لأحد أن يتدخل في حياتها الشخصية.

وقالت فيفي عبده ان الرقص بالنسبة لها تمرين اللياقة البدنية وتابعت “انا ارقص ولازم اعمل الرياضة بتاعتي ولازم اعمل الحاجة اللي بحبها وطالما مش بزعج حد كل واحد يخليه في حاله”.

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