شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لها وذلك عقب خضوعها لعملية جراحية إثر وعكة صحية تعرضت لها مؤخرًا، بسبب علاج خاطئ تسبب في بقائها في المستشفى لفترة طويلة.

وظهرت فيفي عبده دون مكياج، وبملامح وجه بدت عليها علامات الإعياء، بينما تجلس على فراش المستشفى، معلقة: «مساء الفل والياسمين والهنا من مصر أم الدنيا، وحشتوني جدا، كل سنة وانتم طيبين، أنا عملت العملية وبالوقت بتعافى يعني بتأهل بعد العملية وأنا بحبكم وحشتوني جدا وميرسي على دعاكم وربنا يخليكم ليا قد ما دعيتولي».

وأرفقت تعليقًا على الفيديو، معلقة: «مساء الفل من مصر أم الدنيا أول فيديو بعملو بعد ما عملت العملية وحشتوني أوي وبحبكم أوي».

وقد لاقى الفيديو تفاعلا واسعا من محبي فيفي عبده والذين عبروا عن سعادتهم بشفائها كان من بينهم عدد كبير من نجوم الفن نذكر منهم حلا شيحة، هند صبري، اسماء المنور، لجين عمران، ديانا كرزون، يارا، غادة عبد الرزاق، رانيا فريد شوقي، فجر السعيد، وليد توفيق، نيكول سابا، وفاء الكيلاني وغيرهم.

وكانت الفنانة فيفي عبده تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، خضعت على إثرها لعملية جراحية حيث قالت قبل خضوعها للعملية الجراحية: «حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم»،