فيفي عبده تحتفل بالاربعة مليون: “‏بسم الله ما شاء الله الحمد لله “!

عبرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن سعادتها بتخطي عدد متابعيها على انستغرام حاجز الأربعة مليون.
فقد نشرت فيفي عبده صورة جديدة لها وعلقت قائلة: “بسم الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا و حبكم وصلت دلوقتي حالا 4,000,900 علي انستجرام عقبال يا رب ان شاء الله ما اوصل خمسة مواه بحبكم اوي🙏🏻❤️”.
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بسم الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا و حبكم وصلت دلوقتي حالا 4,000,900 علي انستجرام عقبال يا رب ان شاء الله ما اوصل خمسة مواه بحبكم اوي🙏🏻❤️
يذكر ان فيفي عبده تواظب في الفترة الاخيرة على نشر فيديوهات رقص لها كان اخرها امام مدخل فيلتها في الساحل الشمالي والذي حقق اكثر من مليون مشاهدة.