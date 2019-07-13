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فيفي عبده تحتفل بالاربعة مليون: “‏بسم الله ما شاء الله الحمد لله “!

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فيفي عبده

فيفي عبده

عبرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن سعادتها بتخطي عدد متابعيها على انستغرام حاجز الأربعة مليون.

فقد نشرت فيفي عبده صورة جديدة لها وعلقت قائلة: “‏بسم الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا و حبكم وصلت دلوقتي حالا 4,000,900 علي انستجرام عقبال يا رب ان شاء الله ما اوصل خمسة مواه بحبكم اوي🙏🏻❤️”.

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‏بسم الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا و حبكم وصلت دلوقتي حالا 4,000,900 علي انستجرام عقبال يا رب ان شاء الله ما اوصل خمسة مواه بحبكم اوي🙏🏻❤️

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يذكر ان فيفي عبده تواظب في الفترة الاخيرة على نشر فيديوهات رقص لها كان اخرها امام مدخل فيلتها في الساحل الشمالي والذي حقق اكثر من مليون مشاهدة.

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