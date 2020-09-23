حرصت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على نهنئة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90 وذلك عبر مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابه اعلى انستغرام.

وظهرت فيفي عبده، في الفيديو، بوصلة رقص من منزلها على انغام اغنية لفنان العرب محمد عبده وعلقت كاتبة: “‏تحياتي للسعودية.. الأغنية دي اغنية ايوه للفنان محمد عبده.. بحبكم”.

وقد عبر عدد كبير من متابعي فيفي عبده على سعادتهم بهذا الاهداء حيث امتلأت التعليقات على الفيديو بالقلوب الخضراء.

يذكر ان المملكة تستعد اليوم الأربعاء، 23 سبتمبر، للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90، والذى تحتفل به المملكة كل عام.