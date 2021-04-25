أعلنت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن مغادرتها للمستشفى بعد إجرائها لعملية جراحية مؤخرا وعودتها إلى منزلها .

كما كشفت عن المفاجأة التي أعدها لها أولادها وأسرتها في المنزل بمناسبة عيد ميلادها .. فتضمن المنشور صورة لتورتة عيد الميلاد التي كانت تحمل عددا من الصور لفيفي عبده .

وكتبت فيفي في تعليقها على الصورة : ” أنا رجعت الحمد لله من المستشفي ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي .. كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي ” .