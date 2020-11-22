حرصت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده علي الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الـ 66، وتهنئته بهذه المناسبة وذلك عبر حسابها على انستغرام.”.

فقد نشرت فيفي عبده صورة جمعت ورودا وقال حلوى الى جانب صورة للسيسي وعلقت كاتبة : “عيد ميلادك احلى عيد وعقبال ١٠٠ سنه وانت رئيسا وحبيب كل شعبك وربنا يعطيك الصحه والعافيه وطول العمر ويعطيك العزه والنصر يافخر العرب ”.

والجدير بالذكر ان الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي هو الرئيس السادس والحالي لجمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، تم انتخابه سنة 2014 لمدة 4 سنوات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2014 و أدى اليمين الدستورية لولايته الثانية أمام مجلس النواب في 2 يونيو 2018.