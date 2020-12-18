عبّرت الفنانة المصرية ​فيفي عبده​ عن استيائها من الشائعات التي طالت وضعها الصحي مؤخراً ما اضطرها أن تطل على متابعيها بببث مباشر في صفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي.

ونفت فيفي كل ما يقال عن أنها أدخلت إلى العناية الفائقة في المستشفى وقالت إنها متواجدة في منزلها وصحتها تتحسن ودعت على كل من يحب الأذى لغيره قائلة :”ربنا ياخد اللي بيتكلم علي غلط”، ثم ختمت بتمنياتها بأعياد مجيدة للجميع.

وكانت فيفي عبده أقلقت محبيها بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخراً ونشرت عدة مقاطع فيديو لطمأنتهم على حالتها.





