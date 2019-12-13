فيفي عبده تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وجريئة على البحر

نشرت الراقصة المصرية ​فيفي عبده​ صورة جديدة لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالة مثيرة وجذابة.

وظهرت فيفي عبده مرتدية فستانًا أسود مكشوف الصدر، وقبعة بنفس اللون، واعتمدت تسريحة شعر جذابة، ومكياج عادي وبسيط يتناسب مع إطلالتها نالت العديد من الإعجابات.

ويشار الى أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته بجانب كل من: “حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم”.

الجدير ذكره أن مسلسل “مملكة الغجر” سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.