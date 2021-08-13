عبرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن سعادتها بتحسن وضعها الصحي بعد الازمة الاخيرة التي اصابتها تنيجة خطأ طبي.

وخطفت فيفي عبده الانظار بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها من الساحل الشمالي حيث تقضي عطلتها.

وعلقت فيفي على الصور كاتبة: “لأ بقي يا نعيش عيشة فل لنموت احنا الكل اسكوزمي الساحل وشه مش خير عليا خالص الدكتور طلب مني امشي في الرمل والمياه ادينا مشينا في النجيلة ”.

وكانت فيفي عبده قد عادت مؤخرا الى إشعال السوشيال ميديا بوصلات الرقص التي اعتادت على نشرها منذ مدة عبر حسابها على انستغرام وظهرت في مطقع فيديو جديد وهي ترتدي فستان كات بألوان متعددة بينما كانت تؤدي وصلة رقص جريئة على أنغام أغنية “حتة من قلبي” للفنان حسين الجسمي.

وكانت تعرضت الفنانة فيفي عبده لوعكة صحية شديدة، ألزمتها الفراش لأكثر من شهر، بسبب حقنة بالخطأ، جعلت الحركة محسوبة، وأوقفت قدميها، حتى حصلت على العلاج الطبيعي، وتحسنت حالتها بشكل ملحوظ.