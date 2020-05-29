خطفت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده الانظار بأحدث اطلالاتها في فيديو جديد نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وأطلت فيفي عبده في الفيديو ببفستان مكشوف الصدر والكتفين، كما اعتمدت فيفي عبده في ظهورها بشعرها المنسدل الأسود.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو كاتبة: “‏مجوهرات ‏عريان فهيم شعر محمد الصغير مكياج آمين بحبك اوي”.

كما نشرت فيفي عبده مقطع اخر ظهرت فيه وهي تتمايل على انغام اغنية شعبية مصرية.

وقد خطفت فيفي عبده، 67 عاما، الانظار بإطلالتها حيث اشاد الكثيرون من متابعيها بجمالها وحيويتها.

يذكر ان فيفي عبده كانت قد اثارت الجدل بعد عودتها لنشر فيديوهات الرقص بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة حيث هنأت متابعيها اول ايام العيد بوصلة رقص لها من الساحل الشمالي.