ردت الفنانة والراقصة المصرية، فيفي عبده، لاول مرة على المطالبات التي توجه لها من قبل البعض بارتداء الحجاب، وذلك بعد ظهورها في مقطع مصور حديث لها وهي تضعه على رأسها.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي إم سي”، المذاع على فضائية “دي إم سي” المصرية، أنها عندما ظهرت في الفيديو الذي شاركته عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي وهي ترتدي الحجاب فكان بسبب شعورها ببرودة الطقس.

وقالت: “الدنيا كانت برد جدا، وكنت أنهيت للتو أداء صلاتي، فشعرت بالكسل من أن أخلع الطرحة من رأسي لأن الجو كان شديد البرودة”.

ولم تستبعد فيفي عبده ارتداءها الحجاب، مؤكدة أن ذلك “ليس بعيدا على الله في لحظة، الموت نفس طالع ونفس لا، لو أراد الله أن أرتدي الحجاب على طول سأفعل ذلك، لكن لم يحدث هذا، وأنا في حيرة بشأن ما أفعله لكي أرضي الناس”.

وأكدت فيفي عبده للبرنامج التفزيوني أنها تحب أن تعيش على طبيعتها وعلى حبها الشديد لبلدها مصر، قائلة: “أنا أعبد مصر وأحبها وأموت فيها، وأنا مثل السمك لو خرجت من مصر أموت”.