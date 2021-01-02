شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها على حسابها على انستغرام بصور نادرة من ارشيفها ظهرت فيها مع عدد من النجوم العالميين.

وظهرت فيفي عبده في اول هذه الصور مع النجم العالمي سيلفستر ستالون والتي علقت عليها كاتبة “صورتي مع سيلفستر ستالون من مهرجان كان “.

بينما ظهرت فيفي عبده في صورة اخرى مع النجمة اليزابيت تايلور وعلقت عليها كاتبة: “صورة من ارشيفي مع النجمة العالمية اليزابيث تايلور من مهرجان كان”.

وكانت فيفي عبدهقد حضرت مهرجان كان في عام 1997 وذلك بعد أن جاء لها دعوة خاصة واختارت حينها أن ترتدي الزي الفرعوني حتى يعلم الجميع أنها مصرية قائلة في إحدى اللقاءات أثناء ارتدائها الزي الفرعوني: “المهرجان شيء جميل جدا، كان لازم احضر زي يقدمني من غير ما اقول ويبقى معروف أني مصرية أنا كنت حريصة على كده جدا”.

وعندما سألتها المذيعة أن هناك من ادعوا أنها ارتدت هذا الزي حتى تحدث ضجة كبيرة وللفت الأنظار وهناك من قالوا إنها شجاعة منها فردت بكل بساطة قائلة: “أنا كان عندي دعوة شخصية وفيفي عبده بتقدم فيفي عبده مش لفت نظر، لكن أنا ذكية لما أجي في أوروبا وعايزة أتقدم كمصرية عهتقدم وأنا لابسة إيه سواريه ما كل الناس لابسة كده، الفن معظمه لازم يكون ذكاء مش بس فن”.