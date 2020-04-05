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فيفي عبده تشكر السيسي على ادارته ازمة الكورونا: “رئيس عظيم لدوله كبيره وعظيمه “

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فيفي عبده

فيفي عبده

حرصت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على توجيه الشكر الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ادارته للازمة الحالية.

وقالت فيفي عبده في تدوينة لها عبر حسابها على انستغرام:”شكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اداره الازمه التي تمر بها البلاد رئيس عظيم لدوله كبيره وعظيمه وهي مصر دايما فخوره كل الفخر ببلدي لنها بلد عظيمه في اصعب الظروف مصر ام الدنيا الرئيس السيسي تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر”.

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شكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اداره الازمه التي تمر بها البلاد رئيس عظيم لدوله كبيره وعظيمه وهي مصر دايما فخوره كل الفخر ببلدي لنها بلد عظيمه في اصعب الظروف مصر ام الدنيا #الرئيس _السيسي تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

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وكانت فيفي عبده قد نشرت فيديو وجهت فيه التحية الى الدول العربية والاوروبية قائلة “كلنا في خندق واحد”.

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