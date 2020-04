فيفي عبده تشكر السيسي على ادارته ازمة الكورونا: “رئيس عظيم لدوله كبيره وعظيمه “

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

شكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اداره الازمه التي تمر بها البلاد رئيس عظيم لدوله كبيره وعظيمه وهي مصر دايما فخوره كل الفخر ببلدي لنها بلد عظيمه في اصعب الظروف مصر ام الدنيا #الرئيس _السيسي تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر