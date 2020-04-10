شوقت الفنانة المصرية فيفي عبده متابعيها لبرنامجها “خلي بالك من فيفي” الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان 2020 المقبل على شاشة MBC 5.

ونشرت فيفي عبده برومو البرنامج عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “‏انتظرونا بمشيئة الله برمضان بحبكم اوي “.

وكانت فيفي عبده انتهت من تصوير حلقات البرنامج بالكامل خلال العام الماضي، وأعلنت عنها شركة قنوات MBC، وكان من المقرر طرحه فور انطلاق قناة MBC5 الجديدة، ولكن تم تأجيل عرضه للشهر الكريم لعام 2020 الجاري.

“خلي بالك من فيفي” هو برنامج مقالب ويشاركها في تقديمه زينب عبيد، ويستضيف عدد من نجوم الفن في مصر، والوطن العربي ومنهم سمية الخشاب، أحمد زاهر، عصام الحضري وعائشة بن أحمد، وإيهاب توفيق وأحمد بدير وغيرهم.