فيفي عبده تطلب الدعاء لشقيقتها بعد دخولها العناية المركزة

كشفت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن تدهور الحالة الصحية لشقيقتها ودخولها العناية المركزة في احد المستشفيات.

ونشرت فيفي عبده صورة شقيقتها، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت قائلة: “صباح الخير من مصر ام الدنيا. انا اختفيت لأنه اختي في العناية المركزة في حالة حرجة. الرجاء الدعاء ليها و لكل مريض. بحبكم اوي🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻”.

وكانت شقيقة فيفي عبده قد نقلت إلى أحد المستشفيات في القاهرة، منذ بضعة ايام، اثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، إذ تعاني من مرض السكر منذ سنوات طويلة، وقد تدهورت حالتها الصحية بشكل مفاجئ.