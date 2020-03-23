فيفي عبده تطل بالكمامة وتعلق : ” إنتو ليه مستعجلين بموتنا ؟ “

نشرت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وجهت من خلاله رسالة إلى متابعيها وللشعب المصري بضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا .

وظهرت فيفي عبده في مقطع الفيديو وهي مرتدية لكمامة على وجهها وقالت : ” لازم تلتزموا بالبيوت وفيه ناس مبتلتزمش وده مش في مصلحتكم ولا مصلحتنا .. طب ليه مستعجلين بموتنا يعني من فضلكم ياريت تلتزموا في البيوت ” .

وتابعت : ” أرجوكم إذا بتحبوني صحيح التزموا بالبيوت .. إذا إنت خرجت كل الأسرة هتتضر وهتجيب أي فيروس ليها .. ولو نزلت الصبح يبقى بالكمامات والكفوف زي ما أنا حاطة كده وللضرورة بس بالنهار وساعة ما يقولوا مفيش نزول يبقى خلاص مفيش نزول يا جماعة ” .

وأضافت فيفي عبده : ” خلي بالكو الموضوع خطير أوي والله العظيم .. وإن شاء الله ربنا يبعد عننا الغمة يارب وعن بلدنا وعن العالم العربي والأوروبي كمان ” .