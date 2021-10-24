حرصت الفنانة المصرية “فيفي عبده” على حضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بدورته الخامسة لهذا العام 2021، برفقة حفيدتها “شهد”، وذلك في أول ظهور لها.

حيث التقطت فيفي عبده عددًا من الصور مع حفيدتها على السجادة الحمراء، والتي خـطفت الأنظار، وقد بدت تشبـه جدتها الفنانة كثيرًا، الأمر الذي أكدت عليه الكثير من تعليقات روّاد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد ظهرت حفيدة فيفي عبده بفستان أسود قصير لامع، وأسدلت شعرها على ظهرها، وتزينت بمكياج ترابي كثيف أبرز ملامحها.

وقد أطلّت فيفي عبده على السجادة الحمراء بفستان طويل يجمع بين اللونين البيج والأزرق، مزين بوردة جانبية باللون الأزرق، وأسدلت شعرها في تسريحة بسيطة، وتزينت فيفي بمكياج كثيف ومجوهرات ذهبية.

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من ناحية أخري، ظهرت فيفي عبده، ترقص بحماس مع حفيدتها، بالحفل الذي أحياه المطرب عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائـي، مساء الخميس الموافق 21 أكتوبر/ تشرين الأول، وسط حضور كبير من نجوم وضيوف المهرجان.

حيث نشرت الإعلامية المصرية المُثيرة للجدل، بوسي شلبي، عبر حسابها في “إنستجرام“، مقطع فيديو يوثق رقص فيفي عبده وحفيدتها على أنغام الأغنية الشهيرة “قمرين دول ولا عينيك”

وحظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل متابعي الإعلامية المصرية، حيث جاء من ضمن التعليقات “فرحتها بحفيدتها تجنن”، “كل وحدة أحلى من الثانية”، “الجمال كله ماخذيه من فيفي”، “والله قمرات!”…إضغط هنا وشاهد الفيديو الآن!

في المقابل، انتقد آخرون في تعليقاتهم عدم مراعاة الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة الملايين من البشر ولا يزال، حيث علّق أحدهم ساخرًا “ده الكورونا تخاف تدخل وسطكم”.

هذا وقد أُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمـائي 2021، مساء الجمعة 22 أكتوبر، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين تألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

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