أجرت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” لقاءا عبر تطبيق ” سكايب ” مع برنامج ” MBCTrending ” تحدثت من خلاله عن كواليس وقوعها في مقلب الفنان ” رامز جلال ” ببرنامجه ” رامز مجنون رسمي ” .

وأكدت فيفي عبده على عدم علمها مسبقا بما سيحدث لها في البرنامج أو بوجود مقلب معد لها .. وإنها ذهبت على أساس استضافتها في برنامج من تقديم ” أروى ” .

وما جعلها لا تشك في أي شئ هو وجودها طوال الوقت داخل الإستديو فلم تشك بظهور رامز جلال خاصة وأن معظم برامجه تكون في أماكن خارجية .

وأشارت فيفي عبده إلى أنه تم حذف أجزاءا كثيرة من الحلقة خاصة والتي تعرضت فيها للكهرباء فقالت : ” ممنتج الحلقة جامد جدا .. واتكهربت كهربا فظيعة ” .

وقالت إنها من عادتها أن تتعصب وتسب كثيرا إلا إنها بسبب الكهرباء وخوفها ظهرت هادئة وعلقت على ذلك قائلة : ” دي مش من طبيعتي أنا ممكن أقل أدبي لكن كنت بتكهرب ” .

وتابعت وهي تتوعد رامز جلال : ” ورسول الله ما هسيبه من إيدي بعد اللي عمله فيا ” .