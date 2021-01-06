نشرت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” كشفت من خلاله عن طبيعة مرضها ووضعها الصحي في الوقت الحالي كما حرصت على طمأنة متابعيها ومحبيها عليها .

فقالت : ” أولا أنا بشكركم على حبكم ولهفتكم عليا ربنا يخليكو ليا .. أنا بخير هو بس واحد أداني حقنة غلط ولمست الأعصاب هو ده كل الموضوع مفيش غير كده والدكاترة بيرجعولي الاحساس بتاع العصب وأنا كويسة جدا وفي نعمة ” .

وتابعت : ” عايزة اطمن جمهوري عليا وكل المحطات اللي بيكلموني علشان أعمل مداخلات أنا أسفة جدا أنا باخد أدوية أعصاب فبنام في أي وقت وبقوم في أي وقت ” .

وأشارت فيفي عبده في حديثها إلى أن سبب عدم ظهورها على السوشيال ميديا كثيرا في الآونة الأخيرة يرجع إلى فيروس كورونا وما سببه لها من حالة اكتئاب إلى جانب أخبار إصابة زملائها الفنانين بالفيروس وحالات الوفاة التي حدثت بالوسط الفني مؤخرا .

كما حرصت على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة احتفالهم بعيد الميلاد المجيد .. وختمت فيفي عبده مقطع الفيديو بغنائها أغنية الدبدوبة التخينة .