فاجأت الفنانة والراقصة المصرية ​فيفي عبده​ متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها مقطع فيديو ظهرت فيه عارية وتلف نفسها بمنشفة.

وبدت فيفي عبده، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، مرتدية منشفة وترقص على أنغام أغنية “العوازل يا ما قالوا” للفنان المصري ​مدحت صالح​.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو كاتبة: “يا مساء الفل من ​الساحل الشمالي​ اغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح .. خمسه اموااااه”.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، ولاقت فيفي إنتقادات لاذعة بسبب إرتدائها المنشفة،

وجاء بين التعليقات: “من الحمام عالرقص”، وعلق آخر: “خلصت هدومك يعني”. وقال شخص: “الموضوع تطور جدآ ست فيفي”.