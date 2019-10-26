فيفي عبده تنشر صورة مثيرة مع ياسر جلال!

تواصل الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده نشر صور من فيلمها “امرأة وخمس رجال” مستعرضة النجوم الذين شاركوها بطولة الفيلم.

فقد نشرت فيفي عبده صورة جديدة جمعتها بالفنان ياسر جلال والذي ظهر فيها عاري الصدر بينما كانت فيفي تمسك سلسالا في رقبته باصبعها.

وعلقت فيفي عبده على الصورة قائلة: “لقطة من فيلمي “إمرأة وخمس رجال” أنا والنجم ياسر جلال. ده ثالث راجل من الخمسة اللي في الفيلم. تفتكروا مين الاثنين اللي فاضلين ؟”.

يذكر ان فيلم “امرأة وخمس رجال” من انتاج عام 1997 ويحكي عن قصة “غزال” وهي فيفي عبده امرأه أمية وفقيرة ومن ثم تصبح صاحبة أكبر مصانع الملابس في مصر, وهي امرأة متسلطة وشريرة, زوجها الفنان حسن حسني وابنتها الفنانة حنان ترك, وهي متعددة الأزواج, وتجري الاحداث إلى أن زوجها الأخير يغتصب ابنتها فتقتله.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>