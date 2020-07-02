نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقاطع جديدة لوصلات رقص من صالونها وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكالعادة فقد اثارت فيفي عبده الجدل بين متابعيها بعد نشر هذه المقاطع حيث اشاد قسم بها وبرقصها فيما انتقدها اخرون وطالبوها بالتوقف عن الرقص.

وكان لافتا نصيحة احد متابعيها الذي كتب: “والله حرام اقسم بالله كل ما اشوفك اقول ايه المسخره دى مش تعصب ولا حاجه بس انتى ست كبيره عاديدى السبعون سنه يعنى خلاص الايام مش بقيت كتيره اقعد رجعى نفسك واحسبيها دى كلها متر ف متر وانتى نايمه مش بتفكرى انك ممكن متصحيش الف بعد الشر طبعا فكرى يا فيفى فى ربنا والله مش باقى من العمر كتير وانا خايف عليكى ربنا يهديكى يارب” غير ان هذا المتابع تعرض لهجوم بسبب هذا التعليق حيث رد عليه احدهم: “ربنا يهديك إلك.وين الغلط بالرقص” فيما قال له اخر: “دير بالك على اومك و اختك انت”.

يذكر ان فيفي عبده كانت قد احتفلت منذ ايام بوصول عدد متابعيها على انستغرام الى السبعة مليون حيث كتبت في تدوينة لها: “النهاردة وصلت ٧ مليون متابع علي انستجرام انا سعيدة جداً بالحب و الدعم ده و الفضل لربنا ثم لكم يا اجمل ناس في الدنيا بحبكم من كل قلبي خمسة مواه”.