فيفي عبده تهنئ الشعب الإماراتي بالعيد الوطني

هنأت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الشعب الإماراتي بمناسبة العيد الوطني، الذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام.

ونشرت “فيفي” صورة للعلم الإماراتي، وعلقت: “كل سنة ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بألف خير وعز وأمن وأمان، بحبكم”.

وتحتفل الإمارات في 2 ديسمبر من كل عام بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971، برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.