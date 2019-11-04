فيفي عبده رمز “للسعادة” بالاسود!.. فيديو

خضعت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده لجلسة تصوير خاصة بمجلة Vogueحيث ستكون تكون نجمة غلاف عددها القادم المخصص للسعادة.

وقد نشرت المجلة الفرنسية التي تهتم بالموضة وأسلوب الحياة في العالم، وتصدر في 23 لغة، تقريرا في نسختها الإنجليزية عن فيفي عبده متضمنا عددا من الصور التي تم التقاطها لها خصيصا للمجلة.

ونقلت المجلة عن فيفي عبده قولها: “لا أفرض فنّي على الناس. أثق بنفسي وبفنّي. من لا يحب فيفي ورقصها وحياتها يمكنه أن يكف عن متابعتها وأن لا يتصفح حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. هم يرون فيّ امرأة متقدمة في السن، أما أنا فأرى أنني لا زلت قادرة على الرقص بطريقة محترمة ومهذبة لا تضرّ أحداً لا سيما وأن الشباب يسري في دمي” لا تفوتوا المقابلة الكاملة في عدد شهر نوفمبر الذي صدر في الأسواق أخيراً، وشاهدوا المزيد من الصور في المعرض أعلاه ثم أخبرونا برأيكم في إطلالة فيفي الجديد