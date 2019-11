فيفي عبده رمز “للسعادة” بالاسود!.. فيديو

View this post on Instagram

Yes, it’s @fifiabdouofficial! The Egyptian dancer unveiled a more serious side of her fiery personality as one of the stars of our #TheHappyIssue. “I don’t impose my art on people. I trust myself and my art. Those who don't like me, my dancing, can stop following me. They see me as an old woman, but I believe that I can still dance in a respectful and polite way that does not harm anyone, especially since I am young at heart.” Don’t miss her full story in our November issue, on shelves now, and on Vogue.me. Swipe for more images and let us know what you think of Fifi’s new style! #VogueArabia نعم! هي #فيفي_عبده. الراقصة المصرية تكشف جانباً جدياً من شخصيتها بظهورها كإحدى الشخصيات في #عدد_السعادة. “لا أفرض فنّي على الناس. أثق بنفسي وبفنّي. من لا يحب فيفي ورقصها وحياتها يمكنه أن يكف عن متابعتها وأن لا يتصفح حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. هم يرون فيّ امرأة متقدمة في السن، أما أنا فأرى أنني لا زلت قادرة على الرقص بطريقة محترمة ومهذبة لا تضرّ أحداً لا سيما وأن الشباب يسري في دمي” لا تفوتوا المقابلة الكاملة في عدد شهر نوفمبر الذي صدر في الأسواق أخيراً، وشاهدوا المزيد من الصور في المعرض أعلاه ثم أخبرونا برأيكم في إطلالة فيفي الجديدة. Editor in Chief: Manuel Arnaut (@mrarnaut) Photography: Julian Torres (@juliantorresphoto) Stylist: Yasmine Eissa (@yasmineeissa) Hair: Shady Hasheem @shady_hair_stylist) Make up: Diana Harby (@dianaharbymua) Interview: Nadine El Chaer (@nadineelchaer) Photo assistant: Amina Zaher (@aminazaher) Styling assistant: Nada Khedr (@nadakhedrr) Make up assistant: Ahmed Salsa (@salsa_meakup) Studio Courtesy: Gearbox Studios @gearboxstudios Production: SNAP14 @snapfourteen