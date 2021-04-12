حرصت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على تهنئة متابعيها وجمهورها بمناسبة حول شهر رمضان المبارك رغم تواجدها في المستشفى للخصوع لعملية جراحية.

وظهرت فيفي عبده، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، ممدة على السرير وقالت “عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين كلكم عايزة اقول حسبي الله ونعم الوكيل في الولد الذي اداني حقنة في ضهري تسببت اني عندي عملية وانا في المستشفى”.

وتابعت فيفي عبده: “ارجوكم انكم تدعولي بحق الشهر الفضيل انكم تدعولي بجد لأني انا كان بيطلع علي اشاعات لكن بالوقت جد”.

وقد أثار الفيديو تفاعلا واسعا من متابعي ومحبي فيفي عبده كما كتب العديد من النجوم متمنين السلامة والشفاء العاجل لفيفي عبده.

فقد كتبت الفنانة لطيفة: “الف سلامه عليكى يا حبيبة قلبي ربنا يشفيكى وتقومى بالف سلامه ونطمن عليكى بكره باذن الله ” أما الفنانة غادة عادل فكتبت “الف سلامه عليكي حبيبتي ربنا يقومك بالسلامة وترجعي بالف صحه وسلامه وتبسطينا زي عادتك يا احلا فوفا في الدنيا ” أما الفنانة غادة عبدالرازق فكتبت “الف سلامه عليكي حبيبتي وربنا يخليكي لولادك وان شاء الله تقضي الايام المفترجة فى بيتك وسط كل حبايبك ”.

كذلك كتبت الاعلامية وفاء الكيلاني: “الف سلامة عليكي حبيبتي ربنا يشفيكي ويعافيكي يا اطيب قلب ويطمنا عليكي يارب ” والفنانة ليلى علوي “الف مليون سلامه عليكي انشاءالله هتبقي زي الفل قادر على كل الخير يارب ”.