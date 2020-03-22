فيفي عبده في صورة نادرة مع والدتها الراحلة: “مش لاقية كلام اقوله”

نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفى عبده صورة قديمة لها فى فترة شبابها برفقة والدتها الراحلة وذلك بمناسبة عيد الام.
وعلقت فيفى عبده على الصورة كاتبة: “الله يرحمك يا أمي مش لاقية كلام أقوله بس عايزه أقولك انتي وحشتيني الله يرحمك💔”.
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الله يرحمك يا أمي مش لاقية كلام أقوله بس عايزه أقولك انتي وحشتيني الله يرحمك💔😭
وكانت فيفي عبده قد تحدثت في لقاء سابق عن والدتها وظهرت معها وهما يغنيان “ست الحبايب”.