فيفي عبده في صورة نادرة مع والدتها الراحلة: “مش لاقية كلام اقوله”

نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفى عبده صورة قديمة لها فى فترة شبابها برفقة والدتها الراحلة وذلك بمناسبة عيد الام.

وعلقت فيفى عبده على الصورة كاتبة: “‏الله يرحمك يا أمي مش لاقية كلام أقوله بس عايزه أقولك انتي وحشتيني الله يرحمك💔”.

وكانت فيفي عبده قد تحدثت في لقاء سابق عن والدتها وظهرت معها وهما يغنيان “ست الحبايب”.