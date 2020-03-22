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فيفي عبده في صورة نادرة مع والدتها الراحلة: “مش لاقية كلام اقوله”

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فيفي عبده مع والدتها

فيفي عبده مع والدتها

نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفى عبده صورة قديمة لها فى فترة شبابها برفقة والدتها الراحلة وذلك بمناسبة عيد الام.

وعلقت فيفى عبده على الصورة كاتبة: “‏الله يرحمك يا أمي مش لاقية كلام أقوله بس عايزه أقولك انتي وحشتيني الله يرحمك💔”.

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‏الله يرحمك يا أمي مش لاقية كلام أقوله بس عايزه أقولك انتي وحشتيني الله يرحمك💔😭

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وكانت فيفي عبده قد تحدثت في لقاء سابق عن والدتها وظهرت معها وهما يغنيان “ست الحبايب”.

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