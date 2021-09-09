ودعت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، الساحل الشمالي الذي قضت فيه إجازتها الصيفية، بوصلة رقص على أحد أغنيات الفنان اللبناني عاصي الحلاني.

ونشرت فيفي عبده فيديو الرقص عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه وهي ترقص بالفستان الأخضر الذي ظهرت فيه قبلها بيوم، على أغنية “يا طير”.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو كاتبة: “الطير طاير مع الفنان عاصي الحلاني و الفستان طاير و انا طايرة و الحمد لله انه جت علي قد كده، وارجع من الساحل الشمالي بالسلامة وكل صيف وانتم طيبين”.

وأثارت فيفي عبده استغراب جمهورها بسبب عدم حذرها في الحركة كرقصاتها السابقة، بعد خضوعها لعملية جراحية، ورقصها بطريقة جنونية.

وكانت فيفي عبده قد اطلت بنفس الفستان قبلها بيوم حيث علقت حينها على اطلالتها بالقول: “‏يا مساء الفل ‏من الساحل الشمالي بحبكم ‏فستاني محمود غالي”.