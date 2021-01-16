نشرت الفنانة ” فيفي عبده ” مجموعة من الصور للفنانة ” حورية فرغلي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري .

وحرصت فيفي عبده على توجيه رسالة دعم إلى حورية فرغلي في تعليقها على تلك الصور خاصة بعد التصريحات التي أدلت بها الأخيرة مؤخرا عن عدم سؤال أحد من زملائها وأصدقائها في الوسط الفني عنها بعد ابتعادها عن الساحة الفنية منذ حوالي عامين بسبب تشوه أنفها ومرضها .

فكتبت فيفي عبده في رسالتها قائلة : ” حورية فرغلي النجمة الجميلة من جوة ومن برة .. طول عمرك قمر وموهوبة وطيبة .. متزعليش وخوديها مني حكمة الضربة اللي متموتش بتقوي .. يلا بقي ارجعي لجمهورك بحبك خمسة أمواه ” .