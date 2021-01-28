نشرت الفنانة فيفي عبده على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو طويلاً نفت من خلاله الأخبار التي تم تداولها عن إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها تلتزم بكافة الإجراءات الوقائية.

وأوضحت أنها تعرضت لوعكة صحية تسببت في إصابة قدمها، وعدم قدرتها على التحرك لفترة طويلة، وهو ما جنبها التواجد في المهرجانات الفنية والمناسبات الاجتماعية وتبادل الزيارات مع الأصدقاء.

وأضافت أنها تتمنى الرحمة لكل من توفوا تأثراً بفيروس كورونا، سواء كانوا من زملائها أم الجمهور، مؤكدة أنها لم تكن تتصور أن يكون الفيروس بتلك الشراسة، وهو ما جعلها تسخر منه سابقًا، لكنها عرفت مؤخراً حقيقة الجائحة.

وتطرقت فيفي عبده إلى موضوعات أخرى خلال الفيديو، وانشغلت في إلقاء الدعابات حول لغتها الإنجليزية، وتقديم التهنئة إلى من تزوجوا أو رزقوا بأطفال، كما وعدت جمهورها في العراق بتقديم رقصة على لحن أغنية عراقية، وتوجهت بالشكر إلى جمهورها في كافة البلاد العربية بعد سؤالهم عن حالتها الصحية.