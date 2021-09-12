تقدم المحامي المصري أشرف فرحات مؤسس حملة “تطهير المجتمع” ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الراقصة فيفي عبده لاتهامها بنشر الفسق والفجور.

واستند مقدم البلاغ إلى فيديو ظهرت فيه فيفي عبده على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وهي ترقص بفوطة حمام.

وأكد البلاغ أن الفيديو أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتنافي الفيديو مع الآداب العامة لقيم المجتمع المصري، مما يعد جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018، حيث جاء بنص المادة 25 معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية.

وقال في البلاغ: “لذا نلتمس من سيادتكم فحص البلاغ وإحالتها للتحقيق وتقديمها للمحاكمة”.

وكانت فيفي عبده قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو وهي ترقص مرتدية فوطة حمام، علما أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الراقصة المصرية فيديو بنفس المظهر.

وعلقت: “يا مساء الفل من الساحل الشمالي أغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح.. خمسه اموااااه”.