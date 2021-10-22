ظهرت الفنانة المصرية، فيفي عبده، ترقص بحماس مع حفيدتها، في الحفل الذي أحياه المطرب عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الخميس 21 أكتوبر/ تشرين الأول، وسط حضور كبير من نجوم وضيوف المهرجان.

ونشرت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، عبر حسابها في إنستغرام، مقطع فيديو يوثق رقص فيفي عبده وحفيدتها على أنغام الأغنية الشهيرة “قمرين دول ولا عينيك”.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل متابعي الإعلامية المصرية، حيث جاء من ضمن التعليقات “فرحتها بحفيدتها تجنن”، “كل وحدة أحلى من الثانية”، “الجمال كله ماخذيه من أحلى فيفي”، “والله قمرات”.

في المقابل، انتقد آخرون في تعليقاتهم عدم مراعاة الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة الملايين من البشر ولا يزال، حيث علق أحدهم ساخراً “ده الكورونا تخاف تدخل وسطكم”.

كذلك نشرت فيفي عبده مقطع فيديو راقص لها من نفس الحفل عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليه كاتبة: “جود افتر نون من مصر ام الدنيا من مهرجان الجونه السينمائى انبسطت جدا فى حفلة الهضبه عمرو دياب بحبكم اوى من الجونه خمسه اموااااه ”.