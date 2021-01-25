حرص عدد كبير من الدعاء والفنانين ونشطاء مواقع التواصل الاتماعي على نعى الدكتورة عبلة الكحلاوي والتي رحلت عن عالنا مساء امس الاحد متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا عن عمر يناهز الـ 72 عامًا.

فقد كتبت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أنها في ضيافتك وأنت أكرم من يكرم الضيف.. اللهم شفع فيها القرآن والصلاة والقيام والصيام والزكاة والحج وحب المساكين….في جنة الخلد إن شاء الله…غفر الله لها والحقنا بها على خير”. وأضافت: “رحلة طويلة عظيمة ورسالة سامية في الدعوة لله…لأسرتها خالص التعازي”.

إنا لله وإنا اليه راجعون

اللهم أنها ف ضيافتك وانت أكرم من يكرم الضيف .اللهم شفع فيها القرآن والصلاة والقيام والصيام والزكاة والحج وحب المساكين….ف جنة الخلد إن شاء الله…غفر الله لها والحقنا بها على خير..

رحلة طويلة عظيمة ورسالة سامية في الدعوة لله…

لأسرتها خالص التعازى. pic.twitter.com/ChdTfLlKBN — Hanan Turk (@HanannTurk) January 24, 2021

أما الداعية مصطفى حسني فقد كتب في تغريدة “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمة الله على السيدة الكريمة المُعلمة الدكتورة عبلة الكحلاوي ورزقها الفردوس الأعلى وألحقها بالصالحين والشهداء وجميع أمواتنا.. ما رأينا منها إلا كل خير وعلم ونفع.. طيب الله ثراها وبارك في أثرها وجعل جميع أعمالها الصالحة وسيرتها الطيبة في موازين حسناتها..”.

إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمة الله على السيدة الكريمة المُعلمة الدكتورة عبلة الكحلاوي ورزقها الفردوس الأعلى وألحقها بالصالحين والشهداء وجميع أمواتنا..

ما رأينا منها إلا كل خير وعلم ونفع.. طيب الله ثراها وبارك في أثرها وجعل جميع أعمالها الصالحة وسيرتها الطيبة في موازين حسناتها.. — Mustafa Hosny (@MustafaHosny) January 24, 2021

كذلك نعى الراحلة عدد من الفنانين والاعلاميين الراحلة وكان منهم الفنانة صابرين والفنانة فيفي عبده والاعلامية بسمة وهبة وغيرهم.